Знищена техніка росіян та понад 200 дронів: яка ситуація на Таврійському напрямку

Загалом, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія” ворог завдав 33 авіаудари, 1 ракетний удар, провів 38 бойових зіткнення та здійснив 1066 артобстрілів.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни та воїнки продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники та захисниці відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії у живій силі склали 403 особи.

Також українські бійці знищили 39 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

3 танки;

6 ББМ;

9 артсистем;

2 РСЗВ;

1 СПГ (АГС);

13 автомобілів;

5 одиниць спеціальної техніки.

Сили оборони також знищили 3 склади боєприпасів росіян.

Окрім того, нейтралізовано або знищено 233 БПЛА різних типів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили девʼять атак росіян на Лиманському напрямку. Крім того, ЗСУ продовжили заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по 15 районах зосередження особового складу противника.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просунулися на схід від Іванівського (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно підтвердили настання на південний захід від Донецька під час відновлення механізованих атак у цьому районі. Позиційні бої тривали на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Георгіївки та Побєди.

Українські військові за минулу добу ліквідували одну тисячу російських загарбників. Всього Росія втратила у війні в Україні 386 230 військових.