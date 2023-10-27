Знищать всі осередки опору. У Ізраїлі розповіли про плани на операцію в Секторі Газа

Наступ ЦАХАЛу на Сектор Газа буде довгим та тяжким. Ізраїль планує знищити всіх бойовиків ХАМАСу.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, пише The Guardian.

За його словами, наземне вторгнення призведе до чергової фази бойових дій меншої інтенсивності, оскільки Ізраїль знищує "осередки опору" ХАМАСу.

Він також зауважив, що на думку Ізраїля, ХАМАС використовує генератори для закачування повітря в свої сотні кілометрів тунелів, які беруть свій початок в цивільних районах.

Він показав журналістам аерофотозйомку того, що він описав як шахту тунелю, побудованого поруч з лікарнею.

Варто зауважити, що його заява прозвучала після того, як ООН забила на сполох через швидке зменшення запасів пального на тлі опору Ізраїлю, який не дозволяє постачати пальне до Гази. Галант сказав, що Ізраїль вважає, що ХАМАС конфіскує будь-яке паливо, яке потрапить до Гази.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАС. Вони атакували як військових, так і мирних жителів, унаслідок чого було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовиків вже завдали низки ударів. Також вчора, 26 жовтня, Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

Пізніше армія Ізраїлю заявила, що продовжить обмежені наземні рейди в Секторі Газа, після того, як учора ввечері піхота і танки протягом кількох годин діяли через прикордонний паркан, атакуючи позиції та членів ХАМАСу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.