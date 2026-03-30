Знищать не тільки електростанції: Трамп висунув ще більш жорсткий ультиматум Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив підірвати та повністю знищити всі електростанції, нафтові свердловини та острів Харг, якщо Іран не погодиться на угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.
За словами американського президента, США наразі ведуть переговори з "новим і більш розумним режимом" в Ірані щодо припинення військових операцій.
Він також заявив про нібито значний прогрес у цьому процесі.
"Але якщо з якоїсь причини найближчим часом не буде досягнуто угоди, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно "відкрита для бізнесу", ми завершимо наше чудове "перебування" в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно ще не "торкалися", - заявивв Трамп.
Він також наголосив, що такі дії можуть стати відповіддю на багаторічну політику Ірану.
"Це буде помстою за наших численних солдатів та інших, яких Іран знищив і вбив протягом 47-річного терору старого режиму", - додав президент США.
Острів Харг розташований приблизно за 25 кілометрів від іранського узбережжя і забезпечує близько 90% нафтового експорту країни.
Завдяки глибоководній акваторії тут можуть швартуватися великі танкери. На острові живуть тисячі людей, переважно нафтовики.
Нагадаємо, 22 березня президент США висунув Ірану 48-годинний ультиматум із вимогою повністю відкрити стратегічно важливу Ормузьку протоку для судноплавства.
Якщо цього не станеться, то Сполучені Штати знищать всі електростанції, тоді пригрозив Трамп.
Втім, 23 березня американський президент відклав можливі удари по Ірану щонайменше на п’ять днів після проведення переговорів, які у Вашингтоні назвали "хорошими" та "продуктивними".
За даними ЗМІ, Трамп відмовився від удару по енергетиці Ірану та розпочав переговори після попереджень союзників про ризик катастрофи.