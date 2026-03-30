Знищать не тільки електростанції: Трамп висунув ще більш жорсткий ультиматум Ірану

За словами американського президента, США наразі ведуть переговори з "новим і більш розумним режимом" в Ірані щодо припинення військових операцій.

Він також заявив про нібито значний прогрес у цьому процесі.

"Але якщо з якоїсь причини найближчим часом не буде досягнуто угоди, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно "відкрита для бізнесу", ми завершимо наше чудове "перебування" в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно ще не "торкалися", - заявивв Трамп.

Він також наголосив, що такі дії можуть стати відповіддю на багаторічну політику Ірану.

"Це буде помстою за наших численних солдатів та інших, яких Іран знищив і вбив протягом 47-річного терору старого режиму", - додав президент США.

Харг - серце іранського нафтового експорту

Острів Харг розташований приблизно за 25 кілометрів від іранського узбережжя і забезпечує близько 90% нафтового експорту країни.

Завдяки глибоководній акваторії тут можуть швартуватися великі танкери. На острові живуть тисячі людей, переважно нафтовики.