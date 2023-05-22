На знімках супутника показали, як Росія готується оборонятись перед контратакою ЗСУ, - ВВС

За даними супутникового аналізу Verify, Росія готується до великої української контратаки. Як вважає ВВС, завдяки знімкам супутника можна зрозуміти, чого очікує Росія від контрнаступу та з якими засобами захисту можуть зіткнутися українські сили.

Крим

На побережжі півострова тепер замість лежаків розміщуються оборонні споруди, встановлені російськими військами. Окрім окопів там розміщено "бетонні зуби", які мають запобігати руху техніки.

Також вздовж окопів можна помітити кілька бункерів.

Також можна побачити стоси деревини, землерийні машини та сховища зубів дракона вздовж узбережжя. Це свідчить про те, що будівельні роботи ще тривали, коли фотографія була зроблена в березні

Фото: скріншот

Токмак

Місто Токмак знаходиться у Запорізькій області. Воно може стати однією з ключових точок у майбутньому контрнаступі. При цьому РФ почала звідти депортацію українців, щоб перетворити місто на військову фортецю. Це забезпечить солдатам доступ до припасів і базу для відступу.

Супутникові знімки, що на північ від Токмака викопано мережу окопів у дві лінії. Потім є ще одне кільце укріплень навколо міста з трьома шарами оборони. Там також збудовано протитанковий рів. Він має глибину щонайменше 2,5 м, також є кілька рядів зубів дракона та ще одна мережа траншей.

Однак українські військові можуть зіткнутись із мінними полями між трьома лініями оборони Токмака.

Фото: скріншот

Оборонні траншеї побудовано вздовж 35-кілометрової ділянки головної дороги E105 на захід від Токмака. Варто зауважити, що дана дорога є стратегічно важливою, через те, що з’єднує окупований Росією Мелітополь на півдні з містом Харків на півночі.

Варто зауважити, що у випадку, якщо Україна буде використовувати дорогу, РФ може обстрілювати її з артилерії.

Фото: скріншот

Такі окопи

Фото: скріншот