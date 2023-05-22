На снимках спутника показали, как Россия готовится обороняться перед контратакой ВСУ, - BBC

По данным спутникового анализа Verify, Россия готовится к большой украинской контратаке. Как считает BBC, благодаря снимкам спутника можно понять, чего ожидает Россия от контрнаступления и с какими средствами защиты могут столкнуться украинские силы.

Крым

На побережье полуострова теперь вместо лежаков размещаются оборонительные постройки, установленные русскими войсками. Кроме окопов там размещены "бетонные зубы", которые должны предотвращать движение техники.

Также вдоль окопов можно заметить несколько бункеров.

Также можно увидеть стопки древесины, землеройные машины и хранилища зубов дракона вдоль побережья. Это свидетельствует о том, что строительные работы еще продолжались, когда фотография была сделана в марте

Фото: скриншот

Токмак

Город Токмак находится в Запорожской области. Оно может стать одной из ключевых точек в будущем контрнаступлении. При этом РФ начала оттуда депортацию украинцев, чтобы превратить город в военную крепость. Это обеспечит солдатам доступ к запасам и базу для отступления.

Спутниковые снимки, которые к северу от Токмака выкопали сеть окопов в две линии. Затем есть еще одно кольцо укреплений вокруг города с тремя оборонительными слоями. Там также построен противотанковый ров. Он имеет глубину не менее 2,5 м, также несколько рядов зубов дракона и еще одна сеть траншей.

Однако украинские военные могут столкнуться с минными полями между тремя линиями обороны Токмака.

Фото: скриншот

Оборонные траншеи построены вдоль 35-километрового участка главной дороги E105 к западу от Токмака. Стоит заметить, что данная дорога стратегически важна, потому что соединяет оккупированный Россией Мелитополь на юге с городом Харьков на севере.

Следует заметить, что в случае, если Украина будет использовать дорогу, РФ может обстреливать ее из артиллерии.

Фото: скриншот

Такие окопы

Фото: скриншот