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На знімках російських аеродромів дедалі частіше фіксуються "силуети-обманки", - експерт

Росія, Середа 31 січня 2024 14:34
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На знімках російських аеродромів дедалі частіше фіксуються "силуети-обманки", - експерт Фото: на знімках російських аеродромів дедалі частіше фіксуються силуети-обманки (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни продовжують збільшувати кількість "силуетів-обманок", що імітують бойову авіацію. Окупанти роблять це практично на всіх аеродромах, куди можуть долетіти українські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африка у соцмережі X.

"У міру того, як українські можливості для нанесення дальнього удару зросли, зросла і кількість приманок на російських авіабазах, залучених до вторгнення в Україну", - пише Африк.

Водночас експерт наочно показав кілька таких "об'єктів", які російські сили намалювали на авіабазах, які "колись були поза досяжністю Києва".

Фото: супутникові знімки "силуетів-обманок" на аеродромах РФ (twitter.com/bradyafr/status)

Муляжі у війні РФ проти України

Зауважимо, що Україна також активно підміняє на полі бою свою військову техніку муляжами, щоби російська армія даремно витрачала снаряди на знищення хибних цілей.

Так, влітку 2023 року бійці Нацгвардії вирішили обдурити окупантів та облаштували фейкову позицію з муляжем протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Ті клюнули на приманку, пішли на штурм, де зазнали значних втрат.

Ми повідомляли, що РФ намагається приховати свої військові кораблі в Чорному морі за допомогою нової оманливої схеми камуфляжу, що ускладнює оцінку довжини та форми суден, їхню ідентифікацію на супутникових знімках.

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