На знімках російських аеродромів дедалі частіше фіксуються "силуети-обманки", - експерт

Фото: на знімках російських аеродромів дедалі частіше фіксуються силуети-обманки (росЗМІ)

Росіяни продовжують збільшувати кількість "силуетів-обманок", що імітують бойову авіацію. Окупанти роблять це практично на всіх аеродромах, куди можуть долетіти українські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африка у соцмережі X.

"У міру того, як українські можливості для нанесення дальнього удару зросли, зросла і кількість приманок на російських авіабазах, залучених до вторгнення в Україну", - пише Африк. Водночас експерт наочно показав кілька таких "об'єктів", які російські сили намалювали на авіабазах, які "колись були поза досяжністю Києва". Фото: супутникові знімки "силуетів-обманок" на аеродромах РФ (twitter.com/bradyafr/status)