На снимках российских аэродромов все чаще фиксируются "силуэты-обманки", - эксперт

Россияне продолжают увеличивать количество "силуэтов-обманок", эмитирующих боевую авиацию. Оккупанты делают это практически на всех аэродромах, куда могут долететь украинские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка в соцсети X.

В то же время эксперт наглядно показал несколько таких "объектов", которые российские силы нарисовали на авиабазах, "когда-то были вне досягаемости Киева".

"По мере того, как украинские возможности для нанесения дальнего удара выросли, выросло и количество приманок на российских авиабазах, вовлеченных во вторжение в Украину", - пишет Африк.

Муляжи в войне РФ против Украины

Отметим, что Украина также активно подменяет на поле боя свою военную технику муляжами, чтобы российская армия зря тратила снаряды на уничтожение ложных целей.

Так, летом 2023 года бойцы Нацгвардии решили обмануть кафиров и обустроили фейковую позицию с муляжем противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Те клюнули на приманку, пошли на штурм, где понесли значительные потери.

Мы сообщали, что РФ пытается скрыть свои военные корабли в Черном море с помощью новой обманчивой камуфляжной схемы, что затрудняет оценку длины и формы судов, их идентификацию на спутниковых снимках.

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