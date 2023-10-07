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Знімав постановчі відео для РФ. До семи років засуджено колаборанта з Одеси

Ілюстративне фото: засуджений (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українець знімав постановче інтерв’ю про мобілізацію в Одесі для російського телебачення. Його засуджено до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, засуджений спільно зі своїм приятелем, псевдожурналістом, зробили відео на замовлення російського пропагандистського телеканалу РЕН-ТВ. Вони записали постановче інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП.

На відео засуджений, видаючи себе за воєнкома, розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації. За його словами, зміст питань і відповідей, що були висловлені в інтерв'ю, вони отримали від російських пропагандистів.

Ворожа пропаганда транслювалася на російському державному телеканалі РЕН ТВ та в інтернеті.

 

Фото: засуджений колаборант (t.me/pgo_gov_ua)

Колаборанти в Україні

4 жовтня, СБУ заявила, що проти 14 митрополитів церкви Московського патріархату розпочато кримінальне впровадження. Вони працювали на РФ.

Також ми писали про затримання двох інтернет-колаборантів, які закликали "приєднати" Миколаїв та Запоріжжя до Росії. Виявлено, що вони агенти російської розвідки.

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