Снимал постановочные видео для РФ. К семи годам приговорен коллаборант из Одессы

По данным прокуратуры, осужденный совместно со своим приятелем, псевдожурналистом, сделал видео на заказ российского пропагандистского телеканала РЕН-ТВ. Они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.

На видео осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации. По его словам, содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, они получили от российских пропагандистов.

Враждебная пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале РЕН ТВ и в Интернете.

Фото: осужденный коллаборант (t.me/pgo_gov_ru)

Коллаборанты в Украине.

4 октября СБУ заявила, что против 14 митрополитов церкви Московского патриархата начато уголовное внедрение. Они работали в РФ.

Также мы писали о задержании двух интернет-коллаборантов, призывавших "присоединить" Николаев и Запорожье к России. Установлено, что они агенты российской разведки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.