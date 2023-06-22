Зникнення батискафу "Титан": Sky News повідомляє про перші знайдені уламки

Колишній головнокомандувач Королівського флоту адмірал Джеймс Бернелл-Ньюджент сказав, що характер цього повідомлення передбачає, що ці уламки якимось чином пов'язані з "Титаном".

Експерт із порятунку повідомив Sky News, що було знайдено посадкову раму і задню кришку зниклого підводного човна.

Дистанційно керований підводний апарат на морському дні здійснив "прорив" і Берегова охорона США оцінює інформацію перед сьогоднішньою вечірньою прес-конференцією.

Експерт із порятунку Девід Мірнс, який знає двох із п'яти осіб на борту, отримав повідомлення у WhatsApp, в якому йшлося про те, що виявлено дві важливі частини системи, але корпус ще не знайдено.

"Поле уламків має на увазі руйнування підводного апарату. це дійсно ніби вказує на найгірший сценарій, який є катастрофічним", - додав Мірнс.

Що відомо про пошуки

Нагадаємо, батискаф "Титан" зник у північній частині Атлантичного океану 18 червня. На борту знаходилося 5 осіб, зокрема і туристи, серед яких британський мільярдер, пакистанський бізнесмен та його син. Вони вирушили в експедицію до місця аварії "Титаніка".

До масштабної пошукової операції долучилися військові та комерційні літаки, судна і високотехнічне підводне обладнання зі США, Канади та Франції. Раніше берегова охорона США повідомила, що канадський літак P-3 зафіксував "підводні шуми", проте їх джерело не вдалося встановити.

Детальніше про пошуки батискафа та що відомо про людей на його борту - читайте у матеріалі РБК-Україна.