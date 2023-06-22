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Исчезновение батискафа "Титан": Sky News сообщает о первых найденных обломках

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В районе поиска пропавшего батискафа "Титан" были обнаружены обломки, вероятно, это шасси и задняя крышка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Бывший главнокомандующий Королевского флота адмирал Джеймс Бернелл-Ньюджент сказал, что это предполагает, что эти обломки каким-то образом связаны с "Титаном".

Эксперт по спасению сообщил Sky News, что были найдены посадочная рама и задняя крышка пропавшей подводной лодки.

Дистанционно управляемый подводный аппарат на морском дне достиг определенного успеха и Береговая охрана США оценивает информацию перед сегодняшней вечерней пресс-конференцией.

Эксперт по спасению Дэвид Мирнс, который знает двух из пяти человек на борту, получил сообщение в WhatsApp, в котором говорилось о том, что обнаружены две важные части системы, но корпус еще не найден.

"Поле обломков подразумевает разрушение подводного аппарата. Это действительно как бы указывает на худший сценарий, который является катастрофическим", - добавил Мирнс.

Что известно о поисках

Напомним, батискаф "Титан" исчез в северной части Атлантического океана 18 июня. На борту находилось 5 человек, в том числе и туристы, среди которых британский миллиардер, пакистанский бизнесмен и его сын. Они отправились в экспедицию к месту крушения "Титаника".

К масштабной поисковой операции присоединились военные и коммерческие самолеты, суда и высокотехничное подводное оборудование из США, Канады и Франции. Ранее береговая охрана США сообщила, что канадский самолет P-3 зафиксировал "подводные шумы", однако их источник не удалось установить.

Детальнее о поисках батискафа и что известно о людях на его борту - читайте в материале РБК-Украина.

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