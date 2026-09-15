За його словами, у разі вступу Польщі у військові дії проти РФ Москва готова застосувати "весь арсенал наявних сил і засобів".

"Польська державність припинить своє існування за два-три дні", - заявив Патрушев.

Такою заявою в РФ відповіли на висловлювання глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про військову перевагу Варшави та союзників над російською армією.

"Глава польської дипломатії явно по-дилетантськи оцінює військову міць нашої країни, не бажаючи розуміти, що під час спеціальної військової операції російські збройні сили аж ніяк не використовують весь свій потенціал", - заявив помічник диктатора.

Патрушев додав, що у Варшаві не хочуть чути слова Кремля про нібито відсутність з боку Росії загроз і підстав вести військові дії проти ЄС.

Нагадаємо, 14 вересня Сікорський заявив, що перевага в авіації дозволила б європейській частині НАТО діяти проти об'єктів Росії без залучення американських сил.

Зокрема, польський міністр зазначив, що у разі російської агресії проти НАТО завдяки перевазі в повітрі авіація ЄС змогла б знищити половину російських НПЗ "швидше, ніж Україна".