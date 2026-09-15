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"Зникне за два дні": у Росії вибухнули погрозами на адресу Польщі

12:39 15.09.2026 Вт
2 хв
Помічник диктатора пригрозив застосувати "весь арсенал наявних сил і засобів"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Микола Патрушев (Getty Images)

У Росії вдалися до відкритих погроз на адресу Польщі. У Кремлі заявили, що в разі прямого військового зіткнення польська державність нібито припинить існування за два-три дні.

Про це заявив помічник російського диктатора Микола Патрушев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Интерфакс".

За його словами, у разі вступу Польщі у військові дії проти РФ Москва готова застосувати "весь арсенал наявних сил і засобів".

"Польська державність припинить своє існування за два-три дні", - заявив Патрушев.

Такою заявою в РФ відповіли на висловлювання глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про військову перевагу Варшави та союзників над російською армією.

"Глава польської дипломатії явно по-дилетантськи оцінює військову міць нашої країни, не бажаючи розуміти, що під час спеціальної військової операції російські збройні сили аж ніяк не використовують весь свій потенціал", - заявив помічник диктатора.

Патрушев додав, що у Варшаві не хочуть чути слова Кремля про нібито відсутність з боку Росії загроз і підстав вести військові дії проти ЄС.

Нагадаємо, 14 вересня Сікорський заявив, що перевага в авіації дозволила б європейській частині НАТО діяти проти об'єктів Росії без залучення американських сил.

Зокрема, польський міністр зазначив, що у разі російської агресії проти НАТО завдяки перевазі в повітрі авіація ЄС змогла б знищити половину російських НПЗ "швидше, ніж Україна".

зазначимо, представниця МЗС РФ Марія Захарова різко відреагувала на заяву глави польського МЗС Радослава Сікорського про перевагу НАТО в повітрі над Росією.

Вона назвала слова польського міністра "русофобією головного мозку" та заявила, що той нібито говорив про можливість швидкої перемоги Польщі над РФ.

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Російська ФедераціяПольщаНиколай Патрушев