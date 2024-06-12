Зниклу 9-річну українку понад тиждень шукають у Німеччині: що кажуть у поліції

У Німеччині вже понад тиждень шукають 9-річну українку . Дитина зникла 3 червня у місті Дебельн дорогою до школи.

Що відомо про зниклу дівчинку та її пошуки, розповідає РБК-Україна із посиланням на Brisant.

Деталі зникнення дівчинки

9-річна Валерія вийшла до школи о 6.50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

За словами однокласника дівчинки, він бачив її біля школи, вона начебто когось чекала. Коли Валерія не повернулася додому, мама почала шукати дитину сама, але вже о 18:30 звернулась до поліції. Правоохоронці одразу розпочали пошуки зниклої.

Додамо, що Валерія родом з Дніпропетровської області. Два роки тому з родиною переїхала до Німеччини. До слова, батько Валерії - військовий ЗСУ. З моменту зникнення доньки йому надали відпустку. Зараз він намагається отримати необхідні документи для поїздки в Німеччину.

9-річна Валерія (фото: Поліція Хемніца)

Що відомо про пошуки дівчинки

На пошуки дитини одразу відправили 300 правоохоронців для прочісування міста та для опитування ймовірних свідків. Масштабні пошуки за участю водолазів, спеціальних собак і сотень поліцейських останніми днями не принесли успіху.

Також були задіяні безпілотник і гелікоптер. Так звані суперрозпізнавачі переглянули велику кількість зображень і відео, але сліду дівчинки не виявили.

Речниця поліції Хемніца заявила, що дитину продовжують шукати. На 11 червня поліція запланувала ще одну велику пошукову операцію.

"Ми не втрачаємо надії. Ми стежимо за оновленнями й повинні прояснити, що трапилося з дівчиною", - заявила прес-секретар.

Правоохоронці під час масштабних пошуків дитини 11 червня (фото: Getty Images)

Які версії поліції

Поліція проводить розслідування на всіх напрямках. Одна із версій правоохоронців - можливе викрадення, а також те, що дитина сховалася або потрапила в аварію.

Разом із тим, поліція відкидаю версію, що дитина може перебувати за кордоном, тому її продовжують активно шукати у Дебельні.

До справи втрутилось Державне управління освіти та шкіл. Вони перевіряють, чому батьки не отримали жодної інформації зі школи про те, що дитина не прийшла на заняття. Батькам мали повідомити про це не пізніше другого уроку.

Батьки дитини та поліція просить людей, які володіють будь-якою додатковою інформацією про зникнення Валерії, повідомити їх.