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Пропавшую 9-летнюю украинку больше недели ищут в Германии: что говорят в полиции

Германия, Среда 12 июня 2024 08:30
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Пропавшую 9-летнюю украинку больше недели ищут в Германии: что говорят в полиции 11 июня полиция запланировала масштабную поисковую операцию (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Германии уже больше недели ищут 9-летнюю украинку. Ребенок исчез 3 июня в городе Дебельн по дороге в школу.

Что известно об исчезнувшей девочке и ее поисках, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Brisant.

Детали исчезновения девочки

9-летняя Валерия вышла в школу в 6:50 утра 3 июня, но на занятиях она не появилась. Потом из-за камер видеонаблюдения правоохранители обнаружили, что ребенок не воспользовался привычным автобусом для поездки в школу.

По словам одноклассника девочки, он видел ее возле школы, она вроде бы как кого-то ждала. Когда Валерия не вернулась домой, мама начала искать ребенка сама, но уже в 18:30 обратилась в полицию. Правоохранители сразу же начали поиски пропавшей.

Добавим, что Валерия родом из Днепропетровской области. Два года назад с семьей переехала в Германию. К слову, отец Валерии - военный ВСУ. С момента исчезновения дочери ему предоставили отпуск. В настоящее время он пытается получить необходимые документы для поездки в Германию.

Пропавшую 9-летнюю украинку больше недели ищут в Германии: что говорят в полицииПропавшую 9-летнюю украинку больше недели ищут в Германии: что говорят в полиции9-летняя Валерия (фото: Полиция Хемница)

Что известно о поисках девочки

На поиски ребенка сразу отправили 300 стражей порядка для прочесывания города и для опроса вероятных свидетелей. Масштабные поиски с участием водолазов, специальных собак и сотен полицейских в последние дни не принесли успеха.

Также были задействованы беспилотник и вертолет. Так называемые суперраспознаватели просмотрели большое количество изображений и виде, но следа девушки так и не нашли.

Спикер полиции Хемница заявила, что ребенка продолжают искать. На 11 июня полиция запланировала еще одну крупную поисковую операцию.

"Мы не теряем надежды. Мы следим за обновлениями и должны прояснить, что произошло с девочкой", - заявила пресс-секретарь.

Пропавшую 9-летнюю украинку больше недели ищут в Германии: что говорят в полицииПравоохранители во время масштабных поисков ребенка 11 июня (фото: Getty Images)

Какие версии полиции

Полиция проводит расследование по всем направлениям. Одна из версий правоохранителей - возможное похищение, а также то, что ребенок спрятался или попал в аварию.

Вместе с тем полиция опровергает версию, что ребенок может находиться за границей, поэтому Валерию продолжают активно искать в Дебельне.

В дело вмешалось Государственное управление образования и школ. Они проверяют, почему родители не получили никакой информации из школы о том, что ребенок не пришел на занятия. Родителям должны были сообщить об этом не позже второго урока.

Родители ребенка и полиция просят людей, владеющих какой-либо дополнительной информацией об исчезновении Валерии, сообщить им.

Читайте также о том, что защита украинских беженцев в Европе будет продолжена еще на год.

Ранее мы рассказывали, что в начале мая стало известно об убийстве двух украинцев в торговом центре Германии.

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