Зникло світло? Як зробити зарядне для телефону самостійно (фотоінструкція)

Якщо розрядився телефон, а джерел електроенергії поблизу немає, не варто хвилюватись, бо зарядне можна зробити власноруч. Для цього не потрібно чогось "захмарного".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.
"Завжди майте при собі заряджений powerbank, а краще не один. Але якщо не має такої можливості, то ви можете виготовити саморобний зарядний пристрій", - радять в ЦНС.
Інструкція виготовлення зарядного для телефона власноруч
Всі минулі осінь та зиму російські окупанти масовано обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО, без влучань обійтись не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстренні, а потім вже планові відключення світла.
Раніше міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами. При цьому як зазначав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, в українська телеком-індустрії напередодні осінньо-зимового сезону ситуація набагато краща. Тим паче, що у Києві найближчим часом запустять карту з даними про провайдерів, які забезпечують інтернет під час відключення світла до 72 годин.
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