Зникла відстрочка у "Резерв+": у Києві ТЦК незаконно утримував батька п'ятьох дітей

У Києві працівники ТЦК незаконно утримували батька п’ятьох дітей, який мав офіційну відстрочку. Через виявлене порушення прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Випадок викрили у червні 2026 року під час перевірки одного з київських ТЦК працівниками Офісу омбудсмана.

Чоловіка, який працює лікарем та виховує п’ятьох неповнолітніх дітей, затримали вранці прямо біля під’їзду його будинку. Він одразу надав військово-облікові документи та показав у застосунку "Дія" свідоцтва про народження всіх дітей.

Попри це, військовозобов'язаного затримали без складання протоколу, забрали в нього мобільний телефон та силою доставили до мобілізаційного центру для проходження ВЛК. Після цього чоловіка продовжували утримувати в приміщенні ТЦК.

Зникнення відстрочки у "Резерв+"

Представники Офісу омбудсмана втрутилися в ситуацію, домоглися повернення телефону та негайного звільнення чоловіка.

При цьому у присутності перевіряючих затриманий показав у "Дії" свідоцтва про народження дітей та збережений скріншот із застосунку "Резерв+", який підтверджував наявність відстрочки. Однак під час повторної перевірки бази даних безпосередньо в ТЦК запис про відстрочку зник.

"Як вона зникла? Хто і за яких обставин змінив цю інформацію? На ці питання має відповісти слідство", - наголосив Дмитро Лубінець.

Омбудсман підкреслив, що громадяни з законними підставами для відстрочки не повинні доводити свої права вже після того, як їх незаконно затримали та доправили до ТЦК.

У серпні 2026 року правоохоронці розпочали за цим випадком досудове розслідування. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події, причетних осіб та надають правову оцінку їхнім діям.