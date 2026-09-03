Исчезла отсрочка в "Резерв+": в Киеве ТЦК незаконно удерживал отца пятерых детей
В Киеве работники ТЦК незаконно удерживали отца пятерых детей, имевшего официальную отсрочку. Из-за выявленного нарушения прокуратура начала уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Случай выкрыли в июне 2026 года во время проверки одного из киевских ТЦК работниками Офиса омбудсмана.
Мужчину, который работает врачом и воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, задержали утром прямо у подъезда его дома. Он сразу предоставил военно-учетные документы и показал в приложении "Дія" свидетельства о рождении всех детей.
Военнообязанного задержали без составления протокола, забрали у него мобильный телефон и силой доставили в мобилизационный центр для прохождения ВЛК. После этого мужчину продолжали удерживать в помещении ТЦК.
Исчезновение отсрочки в "Резерв+"
Представители Офиса омбудсмана вмешались в ситуацию, добились возвращения телефона и немедленного освобождения мужчины.
При этом в присутствии проверяющих задержанный показал в "Дії" свидетельства о рождении детей и сохраненный скриншот из приложения "Резерв+", подтверждающий наличие отсрочки. Однако при повторной проверке базы данных непосредственно в ТЦК запись об отсрочке исчезла.
"Как она исчезла? Кто и при каких обстоятельствах изменил эту информацию? На эти вопросы должно ответить следствие", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.
Омбудсман подчеркнул, что граждане с законными основаниями для отсрочки не должны доказывать свои права уже после того, как их незаконно задержали и доставили в ТЦК.
В августе 2026 года правоохранители начали по этому случаю досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, причастных лиц и дают правовую оценку их действиям.
Напомним, недавно Лубинец рассказал, что ТЦК мобилизовали в армию мужчину, у которого умерла жена и он остался один с двумя детьми.
РБК-Украина также писало, что в Черкасской области зафиксировали ряд нарушений прав человека со стороны работников ТЦК. В частности, мужчину с законной отсрочкой задержали и вывезли в 140 км от дома.