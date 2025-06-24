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Зникла під вечір: у Львівській області врятували 2,5-річну дівчинку, яку шукали всю ніч

Дівчинку, яка загубилась у Львівській області, шукали з учорашнього вечора (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Ірина Костенко

У Львівській області цілу ніч шукали 2,5-річну дівчинку Яну, яка "вийшла з дому та не повернулась".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Коли та де саме загубилась дитина

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що вчора (у понеділок, 23 червня) про зникнення дитини близько 18:00 поліцію сповістила родичка дівчинки.

За її словами, 2,5-річна Яна "вийшла з дому та не повернулася".

Уточнюється, що загубилась вона у селі Жупани Стрийського району Львівської області.

Місцерозташування села Жупани (карта: google.com/maps)

Що відомо про порятунок 2,5-річної Яни

Згідно з інформацією ДСНС, до безперервних пошуків дівчинки були залучені:

  • три службові собаки;
  • 12 БпЛА;
  • 22 одиниці спецтехніки;
  • понад 580 людей (рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці).

Пошук дівчинки за допомогою дрона (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

При цьому обстежувалися:

  • лісові масиви;
  • поля;
  • водойми;
  • прилеглі території. 

Зранку вівторка, 24 червня, рятувальники повідомили радісну новину: дівчинку знайшли.

2,5-річну Яну врятували після тривалих пошуків (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Уточнюється, що після цього її транспортували квадроциклом до медиків - для огляду та надання необхідної допомоги.

Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Нагадаємо, ввечері 17 червня в Івано-Франківській області - у лісі поблизу села Троїця Коломийського району - зник 5-річний хлопчик Кирило Бондарук.

Знайти дитину вдалось лише через три доби - зранку 21 червня.

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Львівська областьДСНСдівчинкаДитинаРятувальники