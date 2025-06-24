Зникла під вечір: у Львівській області врятували 2,5-річну дівчинку, яку шукали всю ніч

У Львівській області цілу ніч шукали 2,5-річну дівчинку Яну, яка "вийшла з дому та не повернулась".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що вчора (у понеділок, 23 червня) про зникнення дитини близько 18:00 поліцію сповістила родичка дівчинки.
За її словами, 2,5-річна Яна "вийшла з дому та не повернулася".
Уточнюється, що загубилась вона у селі Жупани Стрийського району Львівської області.
Згідно з інформацією ДСНС, до безперервних пошуків дівчинки були залучені:
При цьому обстежувалися:
Зранку вівторка, 24 червня, рятувальники повідомили радісну новину: дівчинку знайшли.
Уточнюється, що після цього її транспортували квадроциклом до медиків - для огляду та надання необхідної допомоги.
Нагадаємо, ввечері 17 червня в Івано-Франківській області - у лісі поблизу села Троїця Коломийського району - зник 5-річний хлопчик Кирило Бондарук.
Знайти дитину вдалось лише через три доби - зранку 21 червня.
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