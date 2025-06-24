Исчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночь

Во Львовской области всю ночь искали 2,5-летнюю девочку Яну, которая "вышла из дома и не вернулась".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что вчера (в понедельник, 23 июня) об исчезновении ребенка около 18:00 полиции сообщила родственница девочки.
По ее словам, 2,5-летняя Яна "вышла из дома и не вернулась".
Уточняется, что потерялась она в селе Жупаны Стрыйского района Львовской области.
Согласно информации ГСЧС, к непрерывным поискам девочки были привлечены:
При этом обследовались:
Утром вторника, 24 июня, спасатели сообщили радостную новость: девочку нашли.
Уточняется, что после этого ее транспортировали на квадроцикле к медикам - для осмотра и оказания необходимой помощи.
Напомним, вечером 17 июня в Ивано-Франковской области - в лесу вблизи села Троица Коломыйского района - исчез 5-летний мальчик Кирилл Бондарук.
Найти ребенка удалось только через трое суток - утром 21 июня.
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