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На Прикарпатті вже другу добу шукають 6-річного хлопчика

Четвер 19 червня 2025 09:59
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На Прикарпатті вже другу добу шукають 6-річного хлопчика Фото: на Прикарпатті вже другу дубу шукають 6-річного хлопчика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Івано-Франківській області вже другу добу тривають пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники працюють у цілодобовому режимі та не припиняли пошуки навіть у нічний час. Зокрема до пошуків залучені безпілотні літальні апарати з тепловізійними камерами для обстеження території у разі недостатньої видимості.

Станом на сьогодні:

  • обстежено рятувальниками 850 га місцевості, серед яких 780 га - лісовий масив;
  • дронами перевірено ще 900 га території;
  • водолази обстежили 9 водойм із загальною площею 4805 кв.м.

До проведення пошуково-рятувальної операції залучено:

  • 361 особу;
  • 45 одиниць техніки, у тому числі 9 БпЛА;
  • 4 кінологи зі службовими собаками.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у жовтні 2024-го відбувались пошуки 61-річної жінки з Рівненської області, яка блукала в лісі протягом дев'яти годин.

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