На Прикарпатті вже другу добу шукають 6-річного хлопчика
У Івано-Франківській області вже другу добу тривають пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники працюють у цілодобовому режимі та не припиняли пошуки навіть у нічний час. Зокрема до пошуків залучені безпілотні літальні апарати з тепловізійними камерами для обстеження території у разі недостатньої видимості.
Станом на сьогодні:
- обстежено рятувальниками 850 га місцевості, серед яких 780 га - лісовий масив;
- дронами перевірено ще 900 га території;
- водолази обстежили 9 водойм із загальною площею 4805 кв.м.
До проведення пошуково-рятувальної операції залучено:
- 361 особу;
- 45 одиниць техніки, у тому числі 9 БпЛА;
- 4 кінологи зі службовими собаками.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у жовтні 2024-го відбувались пошуки 61-річної жінки з Рівненської області, яка блукала в лісі протягом дев'яти годин.
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