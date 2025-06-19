На Прикарпатті вже другу добу шукають 6-річного хлопчика

У Івано-Франківській області вже другу добу тривають пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на сьогодні:

Рятувальники працюють у цілодобовому режимі та не припиняли пошуки навіть у нічний час. Зокрема до пошуків залучені безпілотні літальні апарати з тепловізійними камерами для обстеження території у разі недостатньої видимості.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у жовтні 2024-го відбувались пошуки 61-річної жінки з Рівненської області, яка блукала в лісі протягом дев'яти годин.

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