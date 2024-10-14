Зник з радарів. В Ізраїлі з'ясували, які дрони використала "Хезболла" для удару

Зазначається, що відповідно до результатів початкового розслідування даного удару, бойовики угруповання "Хезболла" у неділю ввечері, 13 жовтня, запустили два безпілотники, які увійшли в повітряний простір Ізраїлю з моря.

За попередніми даними, це були безпілотні літальні апарати "Mirsad", відомі в Ірані як "Ababil-T".

У публікації вказується, що дана модель БПЛА є основним дроном-камікадзе "Хезболли".

Які характеристики дрона Mirsad / Ababil-T

За даними ізраїльського дослідницького інституту Alma Center, який спеціалізується на проблемах безпеки на півночі країни, даний безпілотник має:

дальність польоту 120 кілометрів,

максимальну швидкість - 370 км/год,

може нести до 40 кг вибухівки,

здатен літати на висоті до 3000 метрів.

Деталі дронової атаки

У неділю обидва ці безпілотники були відстежені ізраїльськими радарами під час реагування на повітряну атаку. Причому один БПЛА вдалося збити біля узбережжя на північ від Хайфи - тоді у районі західної Галілеї лунали сирени.

Другий дрон переслідували літаки та гелікоптери ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю), але він зник з радарів.

Ізраїльська сторона припускає, що слід дрона було втрачено, ймовірно, через те, що він пролетів дуже близько до землі.

Тоді сирени не включали, оскільки припускали, що безпілотник розбився або був перехоплений після зникнення.

Проте цей дрон "Хезболли" уразив людей в районі Біньяміни, внаслідок чого за останніми даними поранення отримали 67 осіб.

Вже відомо про загиблих

Додамо, як розповіли у ЦАХАЛ у заяві цієї ночі, запущений у неділю терористичною організацією "Хезболла" дрон влучив у військову базу, що прилягає до Біньяміни.

"Під час інциденту загинули четверо солдатів ЦАХАЛу, ще семеро отримали важкі поранення", - йдеться в заяві ізраїльського військового командування.

Також зазначається, що за фактом події проводиться перевірка.