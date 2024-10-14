Исчез с радаров. В Израиле выяснили, какие дроны использовала "Хезболла" для удара

Боевики "Хезболлы" при ударе по Израилю накануне вечером использовали дроны-камикадзе "Mirsad". Один из них не удалось сбить, и он поразил собрание людей в районе Биньямины, что привело к ранению почти 70 человек и гибели 4.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание The Times of Israel.
Отмечается, что согласно результатам предварительного расследования данного удара, боевики группировки "Хезболла" в воскресенье вечером, 13 октября, запустили два беспилотника, вошедших в воздушное пространство Израиля с моря.
По предварительным данным, это были беспилотные летательные аппараты "Mirsad", известные в Иране как "Ababil-T".
В публикации указывается, что данная модель БПЛА является основным дроном-камикадзе "Хезболлы".
По данным израильского исследовательского института Alma Center, специализирующегося на проблемах безопасности на севере страны, данный беспилотник имеет:
В воскресенье оба беспилотника были отслежены израильскими радарами во время реагирования на воздушную атаку. Причем один БПЛА удалось сбить у побережья севернее Хайфы - тогда в районе западной Галилеи включали сирены.
Второй дрон преследовали самолеты и вертолеты ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), но он исчез с радаров.
Израильская сторона предполагает, что след дрона был потерян, вероятно, из-за того, что он пролетел очень близко к земле.
Тогда сирены не включали, поскольку предполагали, что беспилотник разбился или перехвачен после исчезновения.
Однако этот дрон "Хезболлы" поразил людей в районе Биньямины, в результате чего по последним данным ранения получили 67 человек.
Добавим, как рассказали в ЦАХАЛ в заявлении этой ночью, запущенный в воскресенье террористической организацией "Хезболла" дрон попал в прилегающую к Биньямине военную базу.
"Во время инцидента погибли четверо солдат ЦАХАЛа, еще семеро получили тяжелые ранения", - говорится в заявлении израильского военного командования.
Также отмечается, что по факту происшествия проводится проверка.
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