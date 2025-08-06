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"Зник безвісти" для виплат: дезертир і його рідні провернули аферу на мільйон

Фото: два брати провернули схему з виплатами для зниклих безвісти (dbr.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Український військовослужбовець-дезертир інсценував свою "пропажу безвісти", щоб його рідні могли отримувати виплати. Так вони незаконно отримали близько 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби в Луганській області та повідомив про це своїм родичам. У військовій частині чоловіка визнали "зниклим безвісти". Цим скористався родич дезертира, він запропонував інсценувати зникнення безвісти для оформлення виплат.

Фото: ДБР затримало учасників схеми з виплатами (dbr.gov.ua)

"Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації родині безвісти зниклого. З жовтня 2023 року по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги", - додали в ДБР.

Також брат військовослужбовця використав "зникнення безвісти", щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву, на підставі якої сам припинив військову службу.

"Зниклого безвісти" дезертира виявили в Івано-Франківську.

Усім учасникам схеми повідомили про підозру в шахрайстві. При цьому один із братів обвинувачується в дезертирстві, а інший - в ухиленні від військової служби.

Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Обидва брати вже повернулися на службу.

Схема з виплатами

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військові, які будували будинок заступнику командира однієї з військових частин, отримали майже 3 млн гривень "бойових".

Під час будівництва будинку в офіційні документи вносили дані про їхню участь у боях.

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