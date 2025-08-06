"Пропал без вести" для выплат: дезертир и его родные провернули аферу на миллион

Правоохранители установили, что в конце августа 2023 года военнослужащий самовольно оставил место службы в Луганской области и сообщил об этом своим родственникам. В военной части мужчину признали "пропавшим без вести". Этим воспользовался родственник дезертира, он предложил инсценировать пропажу без вести для оформления выплат.

Фото: ГБР задержало участников схемы с выплатами (dbr.gov.ua)

"Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации семье без вести пропавшего. С октября 2023 по ноябрь 2024 семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи", - добавили в ГБР.

Также брат военнослужащего использовал "пропажу без вести", чтобы уволиться со службы. Он написал заявление, на основании которого сам прекратил военную службу.

"Пропавшего без вести" дезертира обнаружили в Ивано-Франковске.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении в мошенничестве. При этом один из братьев обвиняется в дезертирстве, а другой - в уклонении от военной службы.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Оба брата уже вернулись на службу.