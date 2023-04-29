Зневага до життя цивільних: Держдеп США про останній ракетний удар по Україні

США зроблять все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини, в тому числі, і за останній ракетний удар по Україні.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.