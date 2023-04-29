Пренебрежение к жизни гражданских: Госдеп США о последнем ракетном ударе по Украине
США сделают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления, в том числе и за последний ракетный удар по Украине.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Он назвал последний удар еще одним примером "в длинном перечне свидетельств наглого пренебрежения РФ украинского гражданского населения". Пател отметил, что США будет делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности.
"Соединенные Штаты продолжат делать все возможное, чтобы поддержать наших украинских партнеров и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности", - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.
Напомним, российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.
В результате ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов , вылетели стекла.
В результате обстрела погибли 23 человека, среди них четверо детей.
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