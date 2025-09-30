Знеструмлення, повалені дерева та затоплені вулиці: все про наслідки негоди в Україні

Одеська область

На Одещині енергетики відновили світло для майже 19 тисяч родин, проте роботи тривають. Станом на 09:00 30 вересня без електропостачання залишаються 12 901 абонент у 16 селах та містечках - найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Одеса

Через потужну зливу підтоплені десятки вулиць в Одесі. Ускладнено рух транспорту, містяни скаржаться на перебої з електропостачанням.

У місті зупинилися деякі трамваї, а тролейбуси змінили маршрути. Чорноморськ теж потерпає від води.

Тим часом на 30 вересня синоптиками оголошено штормове попередження. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується дощ та пориви вітру до 17 м/с.

Тернопільська область

В області негода пошкодила 4 лінії електропередач напругою 10 кВ. Без світла залишаються 11 населених пунктів, а це 1523 споживачі у зонах обслуговування Бережанського, Гусятинського та Чортківського РЕМів. Відновлювальні бригади працюють безперервно.

Миколаїв

У Миколаєві на вулиці 3-й Слобідській дерево впало на автомобіль. Як повідомили у міській раді, постраждалих немає, рятувальники вже ліквідовують наслідки інциденту. Про перебої з електропостачанням у місті наразі не повідомляли.