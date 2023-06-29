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Знешкоджено сотні окупантів. У МВС розповіли про успіхи нацгвардійців за тиждень

Фото: у МВС розповіли про успіхи нацгвардійців за тиждень (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Іван Носальський

Бійцям Нацгвардії за минулий тиждень вдалося знешкодити сотні ворожих солдатів та знищити понад 30 одиниць техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

За даними відомства, за тиждень на всіх напрямках ведення бойових дій нацгвардійцями знешкоджено понад 300 окупантів.

Також бійці Нацгвардії знищили:

  • п'ять ворожих танків;
  • 12 одиниць бойової броньованої техніки;
  • дев'ять автомобілів;
  • три САУ;
  • два комплекси РЕБ "Борисоглебськ-2";
  • ротний опорний пункт та склад боєприпасів.

Сапери Нацгвардії зуміли знешкодити 49 вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях. Водночас на Куп'янському напрямку бійці окремого загону спецпризначення "Омега" знищили російський БТР-82 з десантом. Там гвардійці також збили ударний дрон "Ланцет".

Зростання втрат у росіян

Нагадаємо, з початку червня українські військові провадять активні дії на кількох ділянках фронту. При цьому втрати ворога останнє значно зросли.

Наприклад, на початку місяця в Генштабі ЗСУ вказували, що ворог у середньому втрачав близько 500 солдатів на добу, зараз же за день українські бійці ліквідують близько 700-900 окупантів.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, це пов'язано з присутністю недосвідчених російських солдатів на фронті та професіоналізмом українських військових.

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