Знешкоджено сотні окупантів. У МВС розповіли про успіхи нацгвардійців за тиждень

Бійцям Нацгвардії за минулий тиждень вдалося знешкодити сотні ворожих солдатів та знищити понад 30 одиниць техніки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
За даними відомства, за тиждень на всіх напрямках ведення бойових дій нацгвардійцями знешкоджено понад 300 окупантів.
Також бійці Нацгвардії знищили:
Сапери Нацгвардії зуміли знешкодити 49 вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях. Водночас на Куп'янському напрямку бійці окремого загону спецпризначення "Омега" знищили російський БТР-82 з десантом. Там гвардійці також збили ударний дрон "Ланцет".
Нагадаємо, з початку червня українські військові провадять активні дії на кількох ділянках фронту. При цьому втрати ворога останнє значно зросли.
Наприклад, на початку місяця в Генштабі ЗСУ вказували, що ворог у середньому втрачав близько 500 солдатів на добу, зараз же за день українські бійці ліквідують близько 700-900 окупантів.
За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, це пов'язано з присутністю недосвідчених російських солдатів на фронті та професіоналізмом українських військових.
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