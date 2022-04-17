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Знают 70 языков: украинским беженцам подарили тысячу умных переводчиков

Умный переводчик (Фото: techradar.com)
Автор: Константин Широкун

Японский производитель умных переводчиков Pocketalk подарила посольству Украины в Японии 1000 карманных переводчиков, чтобы облегчить языковые трудности, с которыми сталкиваются многие беженцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Инициатива предоставить карманные компьютеры Pocketalk исходила от токийской корпорации, производящей устройства. Pocketalk — это небольшое портативное устройство, похожее на смартфон, которое предлагает простые функции перевода.

Пользователям просто стоит нажать кнопку во время разговора, и устройство переведет то, что они сказали, на выбранный целевой язык и отображает это на экране. Устройство совместимо с 70 языками, включая украинский, а также может обрабатывать 12 других языков, для которых в нем отсутствует функция голосового вывода.

В посольстве Украины в Токио отметили, что раздают по одному экземпляру каждой семье беженцев, около 100 экземпляров уже разослано напрямую или по почте. По данным компании, количество случаев, когда пользователи предпочитали переводить с украинского на другие языки, в конце марта увеличилось в пять раз по сравнению с серединой января.

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БеженцыЯпония