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Знають 70 мов: українським біженцям подарували тисячу розумних перекладачів

Розумний перекладач (Фото: techradar.com)
Автор: Константин Широкун

Японський виробник розумних перекладачів Pocketalk подарувала посольству України в Японії 1000 кишенькових перекладачів, щоб полегшити мовні труднощі, з якими стикаються багато біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Ініціатива надати кишенькові комп'ютери Pocketalk виходила від Токійської корпорації, що виробляє пристрої. Pocketalk - це невеликий портативний пристрій, схожий на смартфон, який пропонує прості функції перекладу.

Користувачам просто варто натиснути кнопку під час розмови, і пристрій переведе те, що вони сказали, на вибрану цільову мову і відображає це на екрані. Пристрій сумісний з 70 мовами, включаючи українську, а також може обробляти 12 інших мов, для яких в ньому відсутня функція голосового виведення.

У посольстві України в Токіо відзначили, що роздають по одному примірнику кожній родині біженців, близько 100 примірників вже розіслано безпосередньо або поштою. За даними компанії, кількість випадків, коли користувачі воліли перекладати з української на інші мови, в кінці березня збільшилася в п'ять разів в порівнянні з серединою січня.

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БіженціЯпонія