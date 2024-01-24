Знайшли роботу чи ведуть бізнес. Скільки українців працевлаштовані у Латвії
У Латвії працевлаштовані менше половини працездатних українців. Біженці переважно працюють на роботах із нижчою кваліфікацією, але дехто відкриває свою справу.
Із якими проблемами стикаються українці на ринку праці у Латвії, РБК-Україна розповідає з посиланням на lsm.lv.
У Латвії працюють чи мають власне підприємство близько 8400 осіб із України. Це майже на тисячу більше, ніж торік, хоча загалом працюють менше половини працездатних українців. Таких у Латвії, за даними Міністерства економіки, близько 24 тисяч осіб.
Організації підтримки біженців кажуть, що українці активні на ринку праці, але головними перешкодами є мовна підготовка, можливості перекваліфікації, а також робота без контракту.
"Звичайно, людина зі знанням латиської мови має набагато більші можливості на ринку праці. Одне з питань, яке ми особливо піднімаємо, що вивчення латиської мови має бути постійним, бо безкоштовні курси мови є, але зі значними перервами", – зауважує Лінда Якобсон-Гавала із організації "Я хочу допомогти біженцям".
Вона додає, що українські громадяни зайняті на роботах, які нижчі за їхні професійні знання та попередній досвід. І є низка професій, які потребують перенавчання у Латвії.
За даними Служби державних доходів, українці у Латвії працюють у таких галузях:
- громадське харчування;
- роздрібна торгівля;
- вантажні перевезення;
- готельне господарство;
- медичні заклади;
- будівництво.
Водночас найбільш затребувані спеціальності – робітник, кухар або його помічник, продавець і прибиральник.
Минулого року близько 470 українців зареєстрували свою господарську діяльність у Латвії, переважно у сфері індустрії краси та у сфері поштової та кур’єрської діяльності.
Одноразова допомога при працевлаштуванні (підтримка до першої зарплати) у Латвії зросла до 700 євро. Вона буде доступною принаймні до кінця 2024 року, на що уряд виділив додатково 1,4 млн євро.
Водночас кількість українців, які звертаються за цією виплатою, знизилася. У грудні 2023 року до Державного агентства зайнятості за цією допомогою звернулися 176 людей, тоді як навесні 2022 року надходило по 2000 заявок на місяць.
Зараз у муніципалітетах Латвії зареєстровані 32 247 громадян України.
Нагадаємо, ми писали, скільки жителів Латвії хочуть, щоб українці залишилися після війни. Людей запитували, чи повинна держава докласти зусиль, щоб затримати біженців заради ринку праці.
Також ми розповідали, що українські біженці в Естонії стали частіше скаржитися на роботодавців. Погоджуючись працювати без договору, люди часто залишаються без зарплати.
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