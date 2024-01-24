Знайшли роботу чи ведуть бізнес. Скільки українців працевлаштовані у Латвії

У Латвії працевлаштовані менше половини працездатних українців. Біженці переважно працюють на роботах із нижчою кваліфікацією, але дехто відкриває свою справу.

Із якими проблемами стикаються українці на ринку праці у Латвії, РБК-Україна розповідає з посиланням на lsm.lv .

У Латвії працюють чи мають власне підприємство близько 8400 осіб із України. Це майже на тисячу більше, ніж торік, хоча загалом працюють менше половини працездатних українців. Таких у Латвії, за даними Міністерства економіки, близько 24 тисяч осіб.

Організації підтримки біженців кажуть, що українці активні на ринку праці, але головними перешкодами є мовна підготовка, можливості перекваліфікації, а також робота без контракту.

"Звичайно, людина зі знанням латиської мови має набагато більші можливості на ринку праці. Одне з питань, яке ми особливо піднімаємо, що вивчення латиської мови має бути постійним, бо безкоштовні курси мови є, але зі значними перервами", – зауважує Лінда Якобсон-Гавала із організації "Я хочу допомогти біженцям".

Вона додає, що українські громадяни зайняті на роботах, які нижчі за їхні професійні знання та попередній досвід. І є низка професій, які потребують перенавчання у Латвії.

За даними Служби державних доходів, українці у Латвії працюють у таких галузях:

громадське харчування;

роздрібна торгівля;

вантажні перевезення;

готельне господарство;

медичні заклади;

будівництво.

Водночас найбільш затребувані спеціальності – робітник, кухар або його помічник, продавець і прибиральник.

Минулого року близько 470 українців зареєстрували свою господарську діяльність у Латвії, переважно у сфері індустрії краси та у сфері поштової та кур’єрської діяльності.

Одноразова допомога при працевлаштуванні (підтримка до першої зарплати) у Латвії зросла до 700 євро. Вона буде доступною принаймні до кінця 2024 року, на що уряд виділив додатково 1,4 млн євро.

Водночас кількість українців, які звертаються за цією виплатою, знизилася. У грудні 2023 року до Державного агентства зайнятості за цією допомогою звернулися 176 людей, тоді як навесні 2022 року надходило по 2000 заявок на місяць.

Зараз у муніципалітетах Латвії зареєстровані 32 247 громадян України.