Знайшли покинутою. Антигуа та Барбуда продадуть яхту російського олігарха

Стверджується, що судно було кинуто у Карибському морі після вторгнення Росії в Україну минулого року. Уряд Антигуа та Барбуди в понеділок попередив власника суперяхти Alfa Nero, що він має 10 днів, щоб заявити права на судно, інакше він буде проданий тому, хто запропонує найвищу ціну.

Міністр інформації Мелфорд Ніколас сказав, що Alfa Nero була кинута в гавані Фалмута у лютому 2022 року.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра Антигуа та Барбуди йдеться, що повідомлення про продаж яхти буде опубліковано, щоб задовольнити вимоги відповідно до Закону про примусовий продаж.

62-річний Гур'єв купив яхту за 120 млн доларів у 2014 році. Судно з 12-метровим панорамним басейном, джакузі, спа-салоном, салоном краси та вертолітним майданчиком використовувалося його сім'єю кілька разів на рік.