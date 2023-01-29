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У Хорватії затримали перших підозрюваних у зникненні яхти російського олігарха

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Хорватія, Неділя 29 січня 2023 19:18
У Хорватії затримали перших підозрюваних у зникненні яхти російського олігарха Фото: яхту підсанкційного олігарха РФ Алішера Усманова знайшли у турецькому порту Дідім (скріншот: glashrvatske.hrt.hr)
Автор: Тетяна Зарембо

У Хорватії поліцейські управління округів Шибеник-Кнін і Спліт-Далмація у координації з Управлінням кримінальної поліції завершили розслідування щодо зникнення яхти Irina VU, яка належить російському підсанкційному олігарху Алішеру Усманову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на хорватський канал HRT.

Як заявив телеканалу речник управління поліції Шибеник-Кнін Шиме Павич, слідство через наявність обґрунтованої підозри щодо порушення закону про міжнародні обмеження затримало чотирьох громадян Хорватії. Прокуратура Шибеника відкрила стосовно них кримінальні провадження.

"Кримінальним розслідуванням встановлено, що 58-річний чоловік, який є першим підозрюваним як капітан, влаштував трьох інших людей віком від 34 до 50 років разом з ще двома іншими "пасажирами" на судно Irina VU. Вони вийшли в міжнародні води в жовтні 2022 року. При затриманні капітану було повідомлено про міжнародний захід щодо обмеження активів", - зазначив Павич.

Проте, як зазначає HRT, директора марини в Бетіні, звідки щезла яхта, серед них немає. Під час допиту затримані стверджували, що не знали про арешт яхти, а також запевняли, що на судні не було жодної пломби, яку ставлять, коли судно опечатують.

"Тут нічого не зрозуміло і все зрозуміло. Люди без проблем виїхали з країни, пройшли всі установи, всі інстанції належним чином. Очевидно, щось у системі не спрацювало. Думаю, їх викликали на розбір польотів. Це побоювання справді трохи дивне", - сказав судовий експерт з питань морського транспорту Дамір Вішич.

Попри те, що деталі розслідування є секретними, журналістам HRT вдалося з'ясувати, що слідчих найбільше цікавлять подробиці того, хто фінансував передачу яхти з Хорватії до Туреччини.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що 35-метрова яхта Irina VU вартістю близько 5 млн євро була зареєстрована у 2012 році в Спліті. За даними відкритих джерел, судно вийшло з порту Бетіна 6 жовтня, а вже 9 жовтня зайшло у турецький порт Дідім. Там яхта стала на якір. Це останнє відоме місцезнаходження яхти.

Цими ж днями у хорватський порт зайшла яхта, яка, за словами наближеного до влади джерела, повинна була вдавати судно російського олігарха. Таким чином офіційні структури мали б вважати, що Irina VU досі стоїть у марині Бетіна.

Нагадаємо, в Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд гривень. Зокрема, в українських портах знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

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