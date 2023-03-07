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Знайшли покинутою. Антигуа та Барбуда продадуть яхту російського олігарха

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 03:07
Знайшли покинутою. Антигуа та Барбуда продадуть яхту російського олігарха Фото: Антигуа та Барбуда продадуть яхту російського олігарха за 81 млн доларів (twitter.com/RoyaleOceanic)
Автор: Константин Широкун

Яхту вартістю 81 млн доларів, що належить російському олігарху Андрію Гур'єву, який перебуває під санкціями, буде продано з аукціону урядом Антигуа і Барбуди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Стверджується, що судно було кинуто у Карибському морі після вторгнення Росії в Україну минулого року. Уряд Антигуа та Барбуди в понеділок попередив власника суперяхти Alfa Nero, що він має 10 днів, щоб заявити права на судно, інакше він буде проданий тому, хто запропонує найвищу ціну.

Міністр інформації Мелфорд Ніколас сказав, що Alfa Nero була кинута в гавані Фалмута у лютому 2022 року.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра Антигуа та Барбуди йдеться, що повідомлення про продаж яхти буде опубліковано, щоб задовольнити вимоги відповідно до Закону про примусовий продаж.

62-річний Гур'єв купив яхту за 120 млн доларів у 2014 році. Судно з 12-метровим панорамним басейном, джакузі, спа-салоном, салоном краси та вертолітним майданчиком використовувалося його сім'єю кілька разів на рік.

Раніше повідомлялося, що в Хорватії поліцейські завершили розслідування зникнення яхти Irina VU, що належить російському підсанкційному олігарху Алішеру Усманову.

Також ми писали, що російські бізнесмени, які потрапили під санкції ЄС, продовжують оплачувати утримання своїх яхт, заарештованих у портах Іспанії та Франції. Правила дозволяють проводити платежі.

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