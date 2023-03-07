Нашли брошенной. Антигуа и Барбуда продадут яхту российского олигарха

Яхта стоимостью 81 млн долларов, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Гурьеву, будет продана с аукциона правительством Антигуа и Барбуды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Утверждается, что судно было брошено в Карибском море после вторжения России в Украину в прошлом году. Правительство Антигуа и Барбуды в понедельник предупредило владельца суперяхты Alfa Nero, что у него есть 10 дней, чтобы заявить права на судно, иначе оно будет продано тому, кто предложит самую высокую цену.

Министр информации Мелфорд Николас сказал, что Alfa Nero была брошена в гавани Фалмута в феврале 2022 года.

В заявлении канцелярии премьер-министра Антигуа и Барбуды говорится, что уведомление о продаже яхты будет опубликовано, чтобы удовлетворить требования в соответствии с Законом о принудительной продаже.

62-летний Гурьев купил яхту за 120 млн долларов в 2014 году. Судно с 12-метровым панорамным бассейном, джакузи, спа-салоном, салоном красоты и вертолетной площадкой использовалась его семьей несколько раз в год.