Що робити, якщо обстріл застав у авто: рятувальники дали українцям поради

Ілюстративне фото: рятувальники дали українцям поради на випадок, якщо обстріл застав їх у авто (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українцям радять дотримуватись ряду правил безпеки у разі, якщо обстріл застав їх в автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

Якщо обстріл почався, коли ви їдете в автомобілі, необхідно: не панікувати;

попросити водія зупинитись (або зупинитися, якщо ви водій);

сховатись у найближчомузаглибленні або лягти на землю;

схрестити ноги, прикрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот; Рятувальники також зазначають, що виїжджати на узбіччя у разі обстрілу небезпечно - там можуть бути вибухонебезпечні предмети.