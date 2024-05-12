Що робити, якщо обстріл застав у авто: рятувальники дали українцям поради
Ілюстративне фото: рятувальники дали українцям поради на випадок, якщо обстріл застав їх у авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українцям радять дотримуватись ряду правил безпеки у разі, якщо обстріл застав їх в автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.
Якщо обстріл почався, коли ви їдете в автомобілі, необхідно:
- не панікувати;
- попросити водія зупинитись (або зупинитися, якщо ви водій);
- сховатись у найближчомузаглибленні або лягти на землю;
- схрестити ноги, прикрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот;
Рятувальники також зазначають, що виїжджати на узбіччя у разі обстрілу небезпечно - там можуть бути вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, раніше рятувальники радили українцям придбати вогнегасник для будинку, який потрібний на випадок пожежі.
Більш детально про те, як його вибрати, - у матеріалі РБК-Україна.
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