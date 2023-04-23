Не знайшли крайнього. Військові РФ побились з "вагнерівцями", є жертви

Військовослужбовці Збройних сил РФ влаштували бійку з представниками ПВК “Вагнера” через те, що не змогли з'ясувати, хто винний в невдачах на полі бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК “Вагнера” все частіше намагаються відшукати винних у цьому", - повідомили в штабі.

Так в ході суперечок, російські окупанти відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного.

"В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК “Вагнера”, яка переросла у перестрілку", - заявили в Генштабі.

За їх даними, внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін.

Нагадаємо, у Росії зростає конкуренція між Міністерством оборони та ПВК "Вагнера", які змагаються за чоловіків призовного віку.

Також Міноборони РФ почало замість ПВК "Вагнера" набирати до регулярної армії в'язнів.

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