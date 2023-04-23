Не нашли крайнего. Военные РФ подрались с "вагнеровцами", есть жертвы

Военнослужащие Вооруженных сил РФ устроили драку с представителями ЧВК "Вагнера" из-за того, что не смогли выяснить, кто виноват в неудачах на поле боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ЧВК "Вагнера" все чаще пытаются отыскать виновных в этом", - сообщили в штабе.

Так в ходе споров, российские оккупанты ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.

"В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганска Луганской области произошла потасовка между военнослужащими ВС РФ и наемниками ЧВК "Вагнера", которая переросла в перестрелку", - заявили в Генштабе.

По их данным, в результате конфликта есть погибшие с обеих сторон.

Напомним, в России растет конкуренция между Министерством обороны и ППК "Вагнера", соревнующимся за мужчин призывного возраста.

Также Минобороны РФ начало вместо ПИК "Вагнера" набирать в регулярную армию узников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.