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Знайшли гранати та патрони. У Вінницькій області пенсіонер нелегально продавав зброю

Четвер 08 лютого 2024 18:18
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Знайшли гранати та патрони. У Вінницькій області пенсіонер нелегально продавав зброю Ілюстративне фото: пенсіонер нелегально продавав зброю у Вінницькій області (umdpl info)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали пенсіонера з Вінницької області, який нелегально продавав зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За даними слідства, 64-річний житель Гайсинського району займався продажем зброї та боєприпасів. Його було затримано під час спроби продати автомата Калашникова з набоями та гранат із запалами.

Під час обшуків у чоловіка вилучили також ще п’ять гранат Ф-1 із запалами, дві незареєстровані рушниці, понад 1000 набоїв та порох.

Пенсіонеру було повідомлено про підозру. Такий злочин карається позбавленням волі терміном до семи років. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фото: у Вінницькій області пенсіонер нелегально продавав озброєння (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України виявила три схрони з російською зброєю та вибухівкою. Один із них було вилучено поблизу Києва.

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Вінницька область поліцейські
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