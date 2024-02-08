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Нашли гранаты и патроны. В Винницкой области пенсионер нелегально продавал оружие

Четверг 08 февраля 2024 18:18
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Нашли гранаты и патроны. В Винницкой области пенсионер нелегально продавал оружие Иллюстративное фото: пенсионер нелегально продавал оружие в Винницкой области (umdpl info)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали пенсионера из Винницкой области, нелегально продававшего оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным следствия, 64-летний житель Гайсинского района занимался продажей оружия и боеприпасов. Он был задержан при попытке продать автомата Калашникова с патронами и гранат со страстями.

Во время обысков у мужчины изъяли также еще пять гранат Ф-1 с задорами, два незарегистрированных ружья, более 1000 патронов и прах.

Пенсионеру было сообщено о подозрении. Такое преступление карается лишением свободы на срок до семи лет. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Фото: в Винницкой области пенсионер нелегально продавал вооружение (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины обнаружила три тайника с российским оружием и взрывчаткой. Один из них был изъят вблизи Киева.

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Винницкая область поліцейські
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