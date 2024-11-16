"Знайду та знищу". Маск пригрозив тим, хто пов'язує його з Росією

Раніше сьогодні стало відомо, що двоє сенаторів-демократів закликали генпрокурора США і генерального інспектора Пентагону розслідувати контакти мільярдера з російською владою.

У листі йдеться, що Маск є бенефіціаром мільярдного фінансування від уряду, тому можливі контакти з російським диктатором Володимиром Путіним можуть нести шкоду безпеці США.

Натомість Маск назвав сенаторів "маріонетками" та заявив, що знайде тих, хто пов'язує його з Росією.

"Я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх", - написав він.

