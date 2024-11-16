"Знайду та знищу". Маск пригрозив тим, хто пов'язує його з Росією

Сенатори-демократи закликали розслідувати контакти мільярдера Ілон Маска з владою РФ. Натомість Маск вирішив використати погрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мільярдера в соцмережі Х.
Раніше сьогодні стало відомо, що двоє сенаторів-демократів закликали генпрокурора США і генерального інспектора Пентагону розслідувати контакти мільярдера з російською владою.
У листі йдеться, що Маск є бенефіціаром мільярдного фінансування від уряду, тому можливі контакти з російським диктатором Володимиром Путіним можуть нести шкоду безпеці США.
Натомість Маск назвав сенаторів "маріонетками" та заявив, що знайде тих, хто пов'язує його з Росією.
"Я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх", - написав він.
Детальніше про заклик до розслідування дзвінків Маска до Росії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що це не перший конфлікт Маска в США за останні дні. Вчора стало відомо, що після виборів у США американський мільярдер почав дратувати оточення обраного президента Америки Дональда Трампа.
Причиною цього є те, що він нібито поводиться як співпрезидент.
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