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"Найду и уничтожу". Маск пригрозил тем, кто связывает его с Россией

Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сенаторы-демократы призвали расследовать контакты миллиардера Илон Маска с властями РФ. Взамен Маск решил использовать угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миллиардера в соцсети Х.

Ранее сегодня стало известно, что два сенатора-демократа призвали генпрокурора США и генерального инспектора Пентагона расследовать контакты миллиардера с российскими властями.

В письме говорится, что Маск - бенефициар миллиардного финансирования от правительства, поэтому возможные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным могут нести вред безопасности США.

Маск назвал сенаторов "марионетками" и заявил, что найдет тех, кто связывает его с Россией.

"Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения и уничтожить их", - написал он.

Подробнее о призыве к расследованию звонков Маска в Россию, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что это не первый конфликт Маски в США за последние дни. Вчера стало известно, что после выборов в США американский миллиардер начал раздражать оцепление избранного президента Америки Дональда Трампа.

Причиной тому является то, что он якобы ведет себя как сопрезидент.

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Соединенные Штаты АмерикиИлон Маск