Знайдено найменший вулкан у світі: де знаходиться "Орлине око" і у чому його таємниця

Несподіване геологічне явище шокувало місцевих жителів Перу. У селі Куско виявили крихітний курган, що викидає гази та матеріали, і який одразу ж прозвали "найменшим вулканом у світі". Його висота сягає всього 60 сантиметрів, і ця знахідка привернула увагу не лише селян, а й провідних науковців країни.

Що відомо про цей вулкан і в чому його таємниця, розповідає РБК-Україна з посиланням на Whats the Jam.

Знайдено "найменший вулкан у світі" висотою 60 см

У південному Перу місцеві жителі села Куско, що на південному сході Ліми, стали свідками дивовижного геологічного явища. Вони виявили невеликий курган, який виглядав точнісінько як вулкан, викидаючи невідомі гази та глинисту речовину.

Ця знахідка, висота якої сягає лише 60 сантиметрів, одразу ж була охрещена "найменшим вулканом у світі" та отримала назву "Орлине око" від лідера громади Артуро Мамані.

"Орлине око" було знайдено в неділю, 6 липня, і вже наступного дня гірське село заполонили натовпи допитливих глядачів. Навіть Мамані та його родина, одягнені в традиційні пончо, залишили біля основи кургану пожертви з листя коки на знак поваги.

Науковці розкрили цікаву таємницю цього вулкану

Дізнавшись про незвичайний курган, влада негайно оточила територію та викликала команду експертів. Ернандо Тавера, голова Геофізичного інституту Перу (IGP), швидко пояснив, що "Орлине око" не є вулканічним жерлом у звичному розумінні, а радше невеликим конусом із землі, глини та води, відомим як грязьовий вулкан.

Тавера пояснив, що це природна структура, через яку бруд, вода та розчинені гази (такі як метан і вуглекислий газ) виходять з-під землі, не маючи жодного стосунку до магми чи вулканічної активності.

У результаті такого процесу утворюється курган із центральним отвором, який візуально нагадує конус із кратером, через що його й могли прийняти за "вулкан". Проте, за словами Тавери, його походження, тип діяльності та матеріали, які він викидає, кардинально відрізняються від справжніх діючих вулканів.

Найменший вулкан у світі виявлено в селі Куско на південному сході Ліми, Перу (Фото: Jam Press)

Чи може цей вулкан принести небезпеку

Хоча це явище не становить вулканічної небезпеки, Ернандо Тавера попередив, що грязьовий вулкан все ж може негативно вплинути на навколишнє середовище. Є потенційний ризик забруднення прилеглих джерел води та сільськогосподарських угідь.

Зважаючи на це, IGP продовжує активно моніторити цей унікальний грязьовий купол, щоб визначити, чи становить він будь-яку загрозу для місцевої громади. Ця незвичайна знахідка стала яскравим нагадуванням про дивовижні та маловивчені геологічні процеси, що відбуваються під поверхнею нашої планети.