Пророцтво Ванги збувається? Мільйон людей за крок від мегакатастрофи: що відомо

У Японії жителі налякані, оскільки події, що розгортаються в одному з регіонів, дуже схожі на пророцтво відомої художниці Рьо Тацуки. Її називають японською Бабою Вангою і вона попередила про мегакатастрофу , яка може статися в Японії у липні 2025 року.

Що сталося в Японії зараз і чому всі впевнені, що пророцтво "Баби Ванги" почало збуватися, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Що сталося в Японії

Світ знову згадує про пророцтва, коли реальність стає надто схожою на страшні передбачення. У Японії, країні, що звикла до природних катаклізмів, нинішні події набувають особливо тривожного забарвлення.

На тлі недавнього землетрусу та потужного виверження вулкана, поширюються чутки про наближення "мегакатастрофи", яку десятиліття тому передбачила японська "пророчиця", що її порівнюють із самою Бабою Вангою.

Четвер, 3 липня 2025 року, приніс Японії чергове випробування: на горі Сінмоедаке стався потужний вибух, здійнявши величезний стовп попелу. Це виверження стало одним із найбільших для цього вулкана за останні роки.

Японське метеорологічне агентство негайно попереджає про можливе падіння вулканічних порід та пірокластичні потоки у радіусі до двох миль, закликаючи мешканців залишатися вдома.

Ця подія сталася буквально за день після того, як біля узбережжя острівного ланцюга Токара зафіксували землетрус магнітудою 5,5. Два серйозні природні катаклізми, що йдуть один за одним, змушують нервувати навіть звичних до подібного японців.

Яким було пророцтво Рьо Тацуки

Рьо Тацукі часто порівнюють з болгарською ясновидицею Бабою Вангою через точність деяких її минулих передбачень. У своїй книзі "Майбутнє, яке я бачила", опублікованій ще 1999 року, Тацукі, спираючись на свої "пророчі сни", попередила, що у липні 2025 року світ (або, як трактують деякі, саме Японія) зіткнеться з масштабною катастрофою.

За словами провидиці, станеться мегацунамі, яке вдарить по Японії - вона бачила видіння "киплячого" океану на півдні країни. Ще Тацуки стверджувала, що бачила виверження підводного вулкана, яке вплине на кілька країн Азії й найбільше постраждають Тайвань, Індонезія та Північні Маріанські острови.

Цей прогноз набув вірусної популярності в соціальних мережах, викликавши хвилю паніки.

Попри те, що сама Тацукі застерігала від надмірного захоплення її баченнями, страх виявився сильнішим: вже спостерігається значне падіння бронювання авіаквитків до країни.

А що кажуть вчені про виверження вулкана

Виверження на горі Сінмоедаке - частині вулканічного хребта Кірішіма на острові Кюсю - покрило значні території префектур Міядзакі та Кагосіма товстим шаром попелу. Метеорологічне агентство Японії підвищило рівень небезпеки до 3 ще 27 червня, після виявлення ознак зростання вулканічної активності.

Навіть за день до виверження вчені на урядовому комітеті з дослідження вулканів фіксували здуття під горою та сплеск викиду вулканічного газу.

Хоча свіжої магми не виявили, голова комітету Сімідзу Хіроші попередив: "Хоча це виверження наразі не пов’язане з утворенням нової магми, така можливість залишається. Ретельний моніторинг є надзвичайно важливим".

Сінмоедаке має багату історію активності, включаючи руйнівне виверження 2011 року, що спричинило масові евакуації та хаос.

Зараз у зоні небезпеки опинилося понад 900 000 людей, які проживають безпосередньо навколо вулкану. І ще багато людей живе у віддалених районах, які також можуть постраждати.

Влада продовжує цілодобово стежити за ситуацією, готуючись до можливих афтершоків або подальших, більш серйозних вивержень.