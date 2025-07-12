Найден самый маленький вулкан в мире: где находится "Орлиный глаз" и в чем его тайна

Неожиданное геологическое явление шокировало местных жителей Перу. В селе Куско обнаружили крошечный курган, выбрасывающий газы и материалы, который сразу же прозвали "самым маленьким вулканом в мире". Его высота достигает всего 60 сантиметров, и эта находка привлекла внимание не только селян, но и ведущих ученых страны.

Что известно об этом вулкане и в чем его тайна, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Whats the Jam.

Найден "самый маленький вулкан в мире" высотой 60 см

В южном Перу местные жители села Куско, что на юго-востоке Лимы, стали свидетелями удивительного геологического явления. Они обнаружили небольшой курган, который выглядел точь-в-точь как вулкан, выбрасывая неизвестные газы и глинистое вещество.

Эта находка, высота которой достигает всего 60 сантиметров, сразу же была окрещена "самым маленьким вулканом в мире" и получила название "Орлиный глаз" от лидера общины Артуро Мамани.

"Орлиный глаз" был найден в воскресенье, 6 июля, и уже на следующий день горное село заполонили толпы любознательных зрителей. Даже Мамани и его семья, одетые в традиционные пончо, оставили у основания кургана пожертвования из листьев коки в знак уважения.

Ученые раскрыли интересную тайну этого вулкана

Узнав о необычном кургане, власти немедленно оцепили территорию и вызвали команду экспертов. Эрнандо Тавера, глава Геофизического института Перу (IGP), быстро объяснил, что "Орлиный глаз" не является вулканическим жерлом в привычном понимании, а скорее небольшим конусом из земли, глины и воды, известным как грязевой вулкан.

Тавера объяснил, что это естественная структура, через которую грязь, вода и растворенные газы (такие, как метан и углекислый газ) выходят из-под земли, не имея никакого отношения к магме или вулканической активности.

В результате такого процесса образуется курган с центральным отверстием, который визуально напоминает конус с кратером, из-за чего его и могли принять за "вулкан". Однако, по словам Таверы, его происхождение, тип деятельности и материалы, которые он выбрасывает, кардинально отличаются от настоящих действующих вулканов.

Самый маленький вулкан в мире обнаружен в деревне Куско на юго-востоке Лимы, Перу (Фото: Jam Press)

Может ли этот вулкан принести опасность

Хотя это явление не представляет вулканической опасности, Эрнандо Тавера предупредил, что грязевой вулкан все же может негативно повлиять на окружающую среду. Есть потенциальный риск загрязнения близлежащих источников воды и сельскохозяйственных угодий.

Ввиду этого, IGP продолжает активно мониторить этот уникальный грязевой купол, чтобы определить, представляет ли он какую-либо угрозу для местной общины. Эта необычная находка стала ярким напоминанием об удивительных и малоизученных геологических процессах, происходящих под поверхностью нашей планеты.