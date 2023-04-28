UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знайдені уламки ракети на півночі Польщі: військові розглядають різні версії

Фото: у Польщі розглядають різні версії потрапляння на територію країни уламків радянської ракети (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Польщі розглядають різні версії потрапляння на територію країни уламків радянської ракети, які знайшли у четвер, 27 квітня, у лісі поблизу міста Бидгощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

"Були деякі гіпотези щодо того, що сталося в Замості поблизу Бидгоща. Ми тримаємо на контролі те, що відбувається, і, спільно із прокуратурою, обов'язково прояснимо всю ситуацію", - сказав польський генерал Томаш Піотровський.

Він зазначив, що наразі триває розслідування, перевірки та інтенсивний діалог між різними інституціями.

За словами генерала, основне завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, як там могла опинитися ракета і яке її походження.

"Завдяки тому, що ми уважно стежимо за тим, що відбувається в повітряному просторі Польщі, були розроблені певні гіпотези й ми маємо певні ниточки, які можуть бути пов’язані з цією подією, - додав він.

Піотровський підкреслив, що "розглядаються різні сценарії", є підстави стверджувати, що "ситуація стабільна і дуже скоро буде знайдено рішення".

Він звернув увагу, що ситуація у країні пов’язана зі значними ризиками і загрозами, зокрема так званою міграційною кризою і війною Росії проти України.

"Великим є ризик усіляких маніпуляцій. Ми весь час бачимо спроби з Росії, із залученням Білорусі, прямо кажучи, підігрівання атмосфери й намагання впливати на наші емоції. Ми маємо це усвідомлювати", - зазначив генерал.

Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету "повітря-земля". ЗМІ також інформували, що на ракеті були написи російською, що може вказувати на її радянське походження.

Пізніше стало відомо, що ракета, уламки якої знайшли на півночі Польщі в лісі, належить польській армії. Втім, поки не відомо, як вона там опинилася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщаракети