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Найденные обломки ракеты на севере Польши: военные рассматривают разные версии

Фото: в Польше рассматривают разные версии попадания на территорию страны обломков советской ракеты (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Польше рассматривают различные версии попадания на территорию страны обломков советской ракеты, найденных в четверг, 27 апреля, в лесу возле города Быдгощ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

"Были некоторые гипотезы относительно того, что произошло в Замостье возле Быдгоща. Мы держим на контроле происходящее и, совместно с прокуратурой, обязательно проясним всю ситуацию", - сказал польский генерал Томаш Пиотровский.

Он отметил, что сейчас идет расследование, проверки и интенсивный диалог между различными институтами.

По словам генерала, основная задача состоит в том, чтобы выяснить, как там могла оказаться ракета и каково ее происхождение.

"Благодаря тому, что мы внимательно следим за происходящим в воздушном пространстве Польши, были разработаны определенные гипотезы и у нас есть определенные ниточки, которые могут быть связаны с этим событием, - добавил он.

Пиотровский подчеркнул, что "рассматриваются разные сценарии", есть основания утверждать, что "ситуация стабильна и очень скоро будет найдено решение".

Он обратил внимание, что ситуация в стране связана со значительными рисками и угрозами, в частности, так называемым миграционным кризисом и войной России против Украины.

"Великий риск всяческих манипуляций. Мы все время видим попытки из России, с привлечением Беларуси, прямо говоря, подогрев атмосферы и попытки влиять на наши эмоции. Мы должны это осознавать", - отметил генерал.

Напомним, в четверг, 27 апреля, вблизи польского города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля". СМИ также информировали, что на ракете были надписи на русском, что может указывать на ее советское происхождение.

Позже стало известно, что ракета, обломки которой обнаружили на севере Польши в лесу, принадлежит польской армии. Впрочем, пока неизвестно, как она там оказалась.

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