Найденные обломки ракеты на севере Польши: военные рассматривают разные версии

"Были некоторые гипотезы относительно того, что произошло в Замостье возле Быдгоща. Мы держим на контроле происходящее и, совместно с прокуратурой, обязательно проясним всю ситуацию", - сказал польский генерал Томаш Пиотровский.

Он отметил, что сейчас идет расследование, проверки и интенсивный диалог между различными институтами.

По словам генерала, основная задача состоит в том, чтобы выяснить, как там могла оказаться ракета и каково ее происхождение.

"Благодаря тому, что мы внимательно следим за происходящим в воздушном пространстве Польши, были разработаны определенные гипотезы и у нас есть определенные ниточки, которые могут быть связаны с этим событием, - добавил он.

Пиотровский подчеркнул, что "рассматриваются разные сценарии", есть основания утверждать, что "ситуация стабильна и очень скоро будет найдено решение".

Он обратил внимание, что ситуация в стране связана со значительными рисками и угрозами, в частности, так называемым миграционным кризисом и войной России против Украины.

"Великий риск всяческих манипуляций. Мы все время видим попытки из России, с привлечением Беларуси, прямо говоря, подогрев атмосферы и попытки влиять на наши эмоции. Мы должны это осознавать", - отметил генерал.