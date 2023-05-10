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Найденная на севере Польши ракета Х-55 могла быть выпущена с российского самолета, - СМИ

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Быдгощ, Среда 10 мая 2023 13:03
Найденная на севере Польши ракета Х-55 могла быть выпущена с российского самолета, - СМИ Фото: СМИ считают, что в Польше обнаружили обломки российской ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше считают, что в лесу возле Быдгоща были обнаружены обломки российской крылатой ракеты. Речь идет об авиационной ракете Х-55.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Издание ссылается на выводы Технического института Воздушных сил, который проводит для прокуратуры экспертизу обломков, найденных в лесу на севере Польши. Вероятно, там обнаружили остатки российской Х-55, которой нет ни на складах, ни на вооружении польской армии.

Польские СМИ считают, что ракета прилетела с восточной границы, намекая на Беларусь. Издание напомнило, что в середине декабря прошлого года россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Тогда для атаки использовали бомбардировщики Су-34, дислоцировавшиеся в Беларуси.

"Из-за появления многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34 вблизи воздушного пространства НАТО боевые самолеты НАТО были подняты в воздух. На радарах наших служб попал объект, залетевший в Польшу из Беларуси. Польские службы отследили объект, но потеряли его из виду под Быдгощем. Это произошло примерно в двух километрах от места, где в конце апреля случайно обнаружили остатки ракеты", - отмечают журналисты.

При этом RMF FM предполагает, что польские военные, вероятно, проигнорировали или утаили инцидент с нарушением воздушного пространства, поскольку они не сообщили в прокуратуру о нем.

Напомним, в конце апреля вблизи польского города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету. СМИ отмечали, что на нем были надписи на русском языке.

Позже в Польше заявили, что ракета, вероятно, принадлежала польской армии и могла упасть в лесу во время военных учений.

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