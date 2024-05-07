Знання англійської – перевага. Чи готові роботодавці "доплачувати" за іноземну мову

При підготовці використовувалися: коментар аналітикині порталу пошуку роботи Work.uа Євгенії Кузенкової, вакансії на Work.uа, законопроєкт №9432.

Зміст:

Запит зростає. Як змінюються вимоги щодо знання англійської

Володіння англійською мовою – поширена вимога до кандидатів у вакансіях на ринку праці України. Ця тенденція спостерігається все частіше.

Як зазначила в коментарі РБК-Україна аналітикиня Work.uа Євгенія Кузенкова, від місяця до місця кількість вакансій на порталі із вимогою про знання англійської мови зростає. Якщо у грудні 2023 року таких вакансій було 6 725, то у березні 2024 року – вже 9 913.

Частіше роботодавці вказують, що шукають фахівців із рівнем володіння мови "середній" чи "вище середнього".

Не лише IT. В яких сферах потрібна іноземна мова

Найбільше вакансій із вимогою до знання англійської мови на порталі Work.ua розміщено у категоріях:

IT, комп'ютери, інтернет

Маркетинг, реклама, PR

Продаж, закупівля

Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки

Логістика, склад, ЗЕД

Проте це загальні показники, і якщо дивитися глибше, то картинка трохи інакша, наголошує експертка.

Наприклад, вільне володіння англійської найчастіше вимагається у вакансіях з категорії "Освіта, наука". Це, власне, перекладачі та викладачі англійської.

За рівнями володіння англійською "просунутий", "середній", "вище середнього" найбільше вакансій для айтівців, маркетологів, фахівців з продажу.

Скриншот work.ua

А от для "початкового" рівня передбачено чимало вакансій у сфері обслуговування та готельно-ресторанному бізнесі.

Скриншот work.ua

Як впливає знання англійської на рівень зарплати

Щоб дати точну відповідь на питання, чи пропонують вищу зарплату кандидатам зі знанням англійської, треба було б знайти дві ідентичні вакансії, які будуть відрізнятися лише вимогою про володіння мовою. Але це неможливо.

"Водночас сфери, в яких англійська вимагається, в цілому є високооплачуваними: середня зарплата тут вища, ніж на ринку праці загалом", – пояснила Євгенія Кузенкова.

До того ж посади, де необхідна англійська, часто є:

керівними;

передбачають роботу на ринок США чи Європи.

Це вже саме собою є фактором зростання зарплати.

До прикладу, за вакансією керівника відділу продажів маркетингової компанії у сфері будівництва, що працює зі США, пропонують зарплату до 156 тис. грн. Проте вимогою є вільна розмовна англійська та повне розуміння співрозмовника на слух.

Скриншот work.ua

Спеціаліст з моніторингу та підтримки у неурядовій організації, яка реалізує гуманітарні проєкти в Україні, може отримувати зарплату від 80 тис. грн. Від кандидата очікують володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 (вище середнього).

Скриншот work.ua

Англійська для роботи стане обов'язковою? Рада готує важливі нововведення

Майже рік тому, у червні 2023, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт щодо застосування англійської мови. Його ініціював президент Володимир Зеленський.

У документі пропонується закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування в Україні, а також зобов'язати володіти нею держслужбовців, працівників правоохоронної системи.

Зокрема знання англійської мови вимагатимуть від претендентів на наступні посади:

держслужбовці категорії "А" (вищі керівники) – держсекретар Кабміну, його заступники, держсекретарі міністерств, керівництво центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їхні заступники;

держслужбовці категорії "Б" (заступники керівників держорганів, керівники структурних підрозділів, територіальних органів) та "В" (інші посади, не віднесені до категорій "А" та "Б");

голови місцевих державних адміністрацій та їхні заступники;

військовослужбовці офіцерського складу на контракті (за переліком Кабміну);

поліцейські середнього та вищого складу Нацполіції, начальники інших правоохоронних органів;

прокурори;

співробітники податкових та митних органів;

керівники державних підприємств.

Законопроєкт щодо застосування англійської мови був прийнятий за основу і наразі очікує на друге читання.

Статус проходження законопроєкту (скриншот itd.rada.gov.ua)

Варто зазначити, що в разі прийняття норми закону набудуть чинности лише за 2-4 роки після скасування воєнного стану в Україні.