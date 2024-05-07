Знання англійської – перевага. Чи готові роботодавці "доплачувати" за іноземну мову

Володіння англійською мовою підвищує шанси на працевлаштування. На ринку праці України з'являється все більше вакансій з відповідною вимогою до кандидатів. До того ж знання іноземної мови дозволяє претендувати на високооплачувані посади.
Більше про вимоги щодо англійської у вакансіях, чи впливає її знання на рівень зарплати та для яких спеціалістів іноземна мова невдовзі може стати обов'язковою, – в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці використовувалися: коментар аналітикині порталу пошуку роботи Work.uа Євгенії Кузенкової, вакансії на Work.uа, законопроєкт №9432.
Зміст:
Володіння англійською мовою – поширена вимога до кандидатів у вакансіях на ринку праці України. Ця тенденція спостерігається все частіше.
Як зазначила в коментарі РБК-Україна аналітикиня Work.uа Євгенія Кузенкова, від місяця до місця кількість вакансій на порталі із вимогою про знання англійської мови зростає. Якщо у грудні 2023 року таких вакансій було 6 725, то у березні 2024 року – вже 9 913.
Частіше роботодавці вказують, що шукають фахівців із рівнем володіння мови "середній" чи "вище середнього".
Найбільше вакансій із вимогою до знання англійської мови на порталі Work.ua розміщено у категоріях:
Проте це загальні показники, і якщо дивитися глибше, то картинка трохи інакша, наголошує експертка.
Наприклад, вільне володіння англійської найчастіше вимагається у вакансіях з категорії "Освіта, наука". Це, власне, перекладачі та викладачі англійської.
За рівнями володіння англійською "просунутий", "середній", "вище середнього" найбільше вакансій для айтівців, маркетологів, фахівців з продажу.
А от для "початкового" рівня передбачено чимало вакансій у сфері обслуговування та готельно-ресторанному бізнесі.
Скриншот work.ua
Щоб дати точну відповідь на питання, чи пропонують вищу зарплату кандидатам зі знанням англійської, треба було б знайти дві ідентичні вакансії, які будуть відрізнятися лише вимогою про володіння мовою. Але це неможливо.
"Водночас сфери, в яких англійська вимагається, в цілому є високооплачуваними: середня зарплата тут вища, ніж на ринку праці загалом", – пояснила Євгенія Кузенкова.
До того ж посади, де необхідна англійська, часто є:
Це вже саме собою є фактором зростання зарплати.
До прикладу, за вакансією керівника відділу продажів маркетингової компанії у сфері будівництва, що працює зі США, пропонують зарплату до 156 тис. грн. Проте вимогою є вільна розмовна англійська та повне розуміння співрозмовника на слух.
Спеціаліст з моніторингу та підтримки у неурядовій організації, яка реалізує гуманітарні проєкти в Україні, може отримувати зарплату від 80 тис. грн. Від кандидата очікують володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 (вище середнього).
Скриншот work.ua
Майже рік тому, у червні 2023, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт щодо застосування англійської мови. Його ініціював президент Володимир Зеленський.
У документі пропонується закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування в Україні, а також зобов'язати володіти нею держслужбовців, працівників правоохоронної системи.
Зокрема знання англійської мови вимагатимуть від претендентів на наступні посади:
держслужбовці категорії "А" (вищі керівники) – держсекретар Кабміну, його заступники, держсекретарі міністерств, керівництво центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їхні заступники;
держслужбовці категорії "Б" (заступники керівників держорганів, керівники структурних підрозділів, територіальних органів) та "В" (інші посади, не віднесені до категорій "А" та "Б");
голови місцевих державних адміністрацій та їхні заступники;
військовослужбовці офіцерського складу на контракті (за переліком Кабміну);
поліцейські середнього та вищого складу Нацполіції, начальники інших правоохоронних органів;
прокурори;
співробітники податкових та митних органів;
керівники державних підприємств.
Законопроєкт щодо застосування англійської мови був прийнятий за основу і наразі очікує на друге читання.
Варто зазначити, що в разі прийняття норми закону набудуть чинности лише за 2-4 роки після скасування воєнного стану в Україні.
Докладно про новий закон щодо статусу англійської мови в Україні можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали про те, кому треба буде піти на курси англійської мови коли почнуть діяти нові вимоги.