На яку роботу в Україні не прийматимуть без знання англійської: деталі

Кому треба буде піти на курси та коли почнуть діяти нові вимоги, у коментарі РБК-Україна розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

На яких посадах знання мови буде обов'язковим

У проекті Закону про застосування англійської мови в Україні визначаються посади, на яких кандидати зобов'язані володіти англійською мовою.

"Відповідно до рангу державної служби англійська мова буде необхідна майже всім, але різного рівня знання. Це не стосується виборних посад. Крім державної служби буде вимагатися знання на різних рівнях для працівників правоохоронної системи, у МВС включно з прикордонниками, і органами прокуратури, СБУ і інших спеціальних служб", – розповів Микита Потураєв.

Він додає, що вимоги до знання англійської мови закон більшою мірою систематизує, бо і на кордоні, і на митниці завжди є працівники, які володіють іноземною мовою.

Також у законі пропонується, щоб у медичних закладах були працівники, які могли б порозумітися англійською мовою із пацієнтами-іноземцями.

"Хоча були пропозиції пом'якшити цю норму, але ми хочемо, щоб у невідкладній медичній допомозі люди хоча би мінімально могли поспілкуватися англійською. Бо у нас дуже багато скарг. Іноземці бояться, що потрапляють у країну, де ніхто не володіє жодною іноземною мовою – і якщо з щось трапиться, ні поліцейський не зможе допомогти, ні працівник швидкої допомоги. Це стримує і розвиток туризму, і інвестицій", – зазначає Микита Потураєв.

Згідно із законопроектом, обов'язок володіння англійською встановлюється для тих, хто претендує на такі посади:

держслужба категорії "А" (вищі керівники) – держсекретар Кабміну, його заступники, держсекретарі міністерств, керівництво центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їхні заступники;

держслужба категорії "Б" (заступники керівників держорганів, керівники структурних підрозділів, територіальних органів) та "В" (інші посади, не віднесені до категорій "А" та "Б");

голови місцевих державних адміністрацій та їхні заступники;

військовослужбовці офіцерського складу на контракті (перелік встановлюється Кабміном);

поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції, начальники інших правоохоронних органів;

прокурори;

співробітники податкових та митних органів;

керівництво державних підприємств.

Фото: Курси англійської мови (ілюстративне gettyimages.com)

Держава заохочуватиме навчання на курсах

Законом передбачено створення інфраструктури і сприяння її створенню – за рахунок приватних ініціатив, каже голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Я переконаний, що після того, як закон буде прийнятий, збільшиться кількість курсів англійської мови. Йдеться про механізми державного заохочення. Так само, як ми робили з "ковідними" сертифікатами – у нас був дуже вдалий досвід, коли люди завдяки ним могли і в кіно сходити, і книжку купити. Ми коли проговорювали законопроект із колегами з Кабміну, у всіх було спільне розуміння, що механізми будуть самі такі", – пояснює Микита Потураєв.

Водночас вимагати знання англійської мови після набуття чинності закону не будуть. На опанування мови посадовці матимуть достатньо часу.

"Це не один день і не один рік. Всі спокійно зможуть підготуватися на тому рівні, на якому англійську мову потрібно вивчити або підтягнути. Точно цей закон нікого не змушує вже бігти записуватися на якісь курси. Хоча до деяких посад з деякого моменту буде вимога, щоб кандидати мали знання на певному рівні", – зазначає він.

Норми закону почнуть діяти після скасування воєнного стану.